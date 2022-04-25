Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 12:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da 9 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'da yasa dışı yollardan yurda giren 9 düzensiz göçmen, polisler tarafından kırsal alanda kovalamaca sonucu yakalandı.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik kent genelinde çalışma başlattı.
Kemah kara yolunda terk edilmiş minibüs bulunduğu yönünde ihbar alan ekipler, bölgeye giderek araştırma yaptı.
Araştırma sonucu yasa dışı yollardan yurda girip minibüsle Erzincan'a gelen Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin arızalanan araçtan indikleri ve kırsal arazide kaçmak istedikleri belirlendi.
Polislerce kovalamaca sonucu yakalanan 9 düzensiz göçmen, kimlik tespiti için kentteki spor salonuna götürüldü.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Erzincan
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