Şanlıurfa'da gece saatlerinden itibaren etkisini arttıran Suriye kaynaklı toz taşınım sabah saatlerinde yoğunlaştı. Toz bulutu nedeniyle hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme yaşandı. Toz zerrecikleri araçların üzerini de kapladı.

Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarının gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Uzmanlar, yaşlı, çocuk ve solunum sorunu bulunanların toz bulutunun olduğu saatlerde zorunlu haller dışında dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.

Hatay

Hatay'da etkili olan toz bulutu nedeniyle Antakya ilçesinde puslu bir hava oluştu, görüş mesafesinde zaman zaman düşme yaşandı.

Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte, toz taşınımı nedeniyle evlerin pencere ve balkonlarının yanı sıra araçların üzeri tozla kaplandı.

[Fotoğraf: AA]

Antakya Habib-i Neccar Dağı eteklerinden bakıldığında toz bulutlarının kenti kapladığı görüldü.

Toz taşınımı çarşamba gününe kadar etkisini sürdürecek.

Şırnak

Sabah başlayan ve öğle saatlerinde artan, kent merkezinin yanı sıra Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde de etkili olan toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü. Cudi ve Gabar dağları toz taşınımı nedeniyle neredeyse görünmez hale geldi.

Evlerin pencere ve balkonlarının yanı sıra araçların üzeri tozla kaplandı.

Yetkililer, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu.

Siirt

Siirt'te de toz taşınımı, hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Görüş mesafesinin düştüğü kentte Ankara-Siirt seferini yapan uçak Batman Havalimanı'na indi.

Kentte araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı.

Adıyaman

Suriye üzerinden gelen toz taşınımı gece saatlerinden itibaren Adıyaman’ı etkisi altına aldı.

Araçların üzeri tozdan kaplanırken oto yıkamalarda araç yoğunluğu yaşandı. Toz taşımını dolayısıyla kentte görüş mesafesinde düşüş yaşandı.

[Fotoğraf: İHA]

Toz bulutu nedeniyle hava kalitesinde azalma oldu. Araçlarını sabah saatlerinde tozlu gören birçok kişi araçlarını oto yıkamalara bırakınca yıkamacılarda yoğunluk yaşandı.