Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 12:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Burdur'un Bucak ilçesinde kamyonet devrildi. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Gizem Keziban Altıok'un kullandığı kamyonet, Bucak-Antalya kara yolu Karapınar köyü yakınında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, kamyonette bulunan İsa Yüncü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralanan sürücü Altıok ise Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı, buradaki müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Etiketler: Burdur Trafik Kazası
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