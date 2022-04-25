Amasya'da yağışların ardından baraj ve göletlerdeki su seviyesi iki kattan daha fazla seviyeye yükseldi.

Geçen yıl yüzde 34'ü dolu olan barajlarda, su seviyesi yüzde 83'e çıktı.

Kuraklıkla karşı karşıya olan kentte, doluluk oranları yüz güldürdü.

Göletlerdeki doluluk oranı yüzde 60

Yedikır Barajı’nda incelemede bulunarak yetkililerden bilgi alan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de yeterli yağışı aldık. Bu doluluk oranları mayıs’ın sonuna doğru kuvvetle muhtemel yüzde 100’leri bulacak. İnşallah bu sene toprağını suyla buluşturmak isteyen tüm çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu bütün suyu tedarik etmiş olacağız” diye konuştu.

Ayrıca Amasya İl Özel İdaresi’nin inşa ettiği 8 göletteki ortalama doluluk oranının da yüzde 60 seviyesinde bulunduğuna değinen Masatlı, kuraklığın etkilerini azaltmak için mısır ekilişini yarıya indirip ayçiçeği ekimini artırmalarının olumlu sonuçlarının görüldüğünü söyledi.