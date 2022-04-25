Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 11:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dün güvenlik güçlerince Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda yakalanan FETÖ şüphelileri B.M, Y.M, S.P. ve Y.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan B.M, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: FETÖ Yunanistan
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