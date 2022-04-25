Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 11:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başkent'te zehir taciri 54 kişi tutuklandı
Ankara'da narkotik ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 350 şüpheliden 54'ü tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde 18-24 Nisan'da operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 350 zanlıdan 54'ü, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Ankara Uyuşturucu Narkotik
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