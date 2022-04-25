Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 11:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Ankara merkezli terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda, örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen 15 yabancı uyrukludan 12'si yakalandı. Firarileri arama çalışmaları devam ediyor.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çatışma bölgelerindeki DEAŞ üyeleriyle irtibatta olan 15 yabancı uyrukluya yönelik operasyon düzenlendi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla 12 kişi gözaltına alındı, 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Ankara DEAŞ Terör Örgütü
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