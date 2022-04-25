Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çatışma bölgelerindeki DEAŞ üyeleriyle irtibatta olan 15 yabancı uyrukluya yönelik operasyon düzenlendi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla 12 kişi gözaltına alındı, 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.