Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 10:54Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Alev alan araçta mahsur kalan anne ile kızını polis kurtardı
[Fotoğraf: DHA]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, alev alan araçta mahsur kalan Mihriban ile kızı Arzu Söylemez'i polisler kurtardı. Tedavilerinin ardından emniyete giden anne ile kızı, kendilerini kurtaran Ahmet Gezmen ile ekibine teşekkür etti.
16 Nisan'da Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda, etkinliğe katılan Mihriban ve kızı Arzu Söylemez'i evine bırakmak isteyen Selahattin Doğancı'nın kullandığı otomobilin motor kısmında yangın başladı.
[Fotoğraf: DHA]
Sürücü alevleri fark edince araçtan inerken, anne ile kızı mahsur kaldı. İhbarla bölgeye polislerden Ahmet Gezmen, yangın tüpü ile alevlere müdahale etti, anne ile kızını araçtan çıkardı.
Sinir krizi geçiren anne ile kızı hastaneye kaldırılırken, yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.
[Fotoğraf: DHA]
Tedavilerinin ardından taburcu olan anne ile kızı, emniyete giderek kendilerini kurtaran polislere teşekkür etti. Anne ve kızı, Ahmet Gezmen, Ülkem Kılıç ve Mahmut Gökhan Türker'e çiçek verdi.
[Fotoğraf: DHA]
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