Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 10:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bir anlık dikkatsizlik panikle birleşti: Rize'de ilginç kaza kamerada
[Fotoğraf: DHA]
Rize'de sürücüsünün motosiklete çarpmamak için manevra yaptığı otomobil park halindeki araçlara çarptı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde otomobil sürücüsü Nazlıcan Çepni, aniden yola çıkan motosiklete vurmamak için direksiyonu kırınca araç, yol kenarına park eden kamyonete çarptı.
Hava yastıkları açılıp duman çıkınca araçtan inen Çepni'nin el frenini çekmemesi üzerine otomobil geri doğru hareket etmeye başladı.
Bu sırada araçta bulunan sürücünün annesi Mukadder, kardeşleri Belinay ve Emirhan Çepni, kapıları açarak araçtan inmeye çalıştı.
İçindeki 3 kişiyle yaklaşık 15 metre hareket eden otomobil, park halindeki kapalı kasa kamyonete çarparak durdu.
Etiketler: Rize Trafik Kazası
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