Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye girmek üzere Sarp Gümrük Kapısı'na gelen Gürcistan uyruklu N.I. yönetimindeki minibüsün durumundan şüphelendi.

Ekiplerce X-ray cihazına çekilen minibüste yapılan aramada aracın yakıt deposu ile yolcu ve şoför koltuklarının arasına gizlenmiş 103 kilo 800 gram kaçak bal ele geçirildi.

[Fotoğraf: DHA]

Aracın orijinal deposunda motorin bulunmadığı fark eden ekipler, akaryakıt ihtiyacının silecek suyu deposuna yapılan özel tertibatla karşılandığını belirledi.

Sürücü N.I. hakkında Hopa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.