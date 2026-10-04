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Dünya
AA 04.10.2026 16:41

İşgalci İsrail'den, 5-7 Ekim tarihlerinde Batı Şeria ve Gazze geçişlerini kapatma kararı

İşgalci İsrail, 7 Ekim 2023'ün yıl dönümü anma etkinlikleri gerekçesiyle işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi geçişlerini kapatma kararı aldı.

İşgalci İsrail'den, 5-7 Ekim tarihlerinde Batı Şeria ve Gazze geçişlerini kapatma kararı

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Savunma Bakanı Yisrael Katz, yapılan güvenlik durum değerlendirmesi doğrultusunda İsrail ordusunun tavsiyesiyle işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'de kısıtlama kararları aldığını açıkladı.

İsrail, 7 Ekim 2023'ün yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler nedeniyle 5-7 Ekim tarihlerinde işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki geçiş noktalarına kapsamlı kapatma uygulanacağını duyurdu.

Açıklamada, daha fazla ayrıntı verilmedi.

İsrail, geçen hafta Yahudilerin Sukot (Çardaklar) Bayramı'nı bahane ederek işgal altındaki Batı Şeria'dan geçiş noktalarında ulaşımı durdurmuştu.

Bu kapsamda işgal altındaki Barı Şeria'da askeri uygulamalar sıkılaştırılmış, Filistinlilerin hareket kabiliyeti daha da kısıtlanmıştı. İşgal altındaki Batı Şeria'dan gelerek Doğu Kudüs ve diğer bölgelerde çalışan işçilerin geçişine de izin verilmemişti.

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