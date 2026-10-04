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Dünya
Reuters 04.10.2026 16:19

Yemen'de Husilere karşı ülke genelinde operasyon başlatıldı

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, İran destekli Husilerin elinde kalan toprakları geri almak ve ülke genelinde devlet otoritesini yeniden tesis etmek için askeri operasyonların başlatıldığını duyurdu.

Yemen'de Husilere karşı ülke genelinde operasyon başlatıldı
[Fotoğraf: Arşiv]

Reşad el-Alimi, televizyondan yayınlanan ulusa sesleniş konuşmasında, İran destekli Husilerin kontrolünde bulunan bölgelerin yeniden devlet hakimiyetine alınması için askeri operasyon başlatıldığını ilan etti.

Alimi konuşmasında, "Bugün, cumhuriyetin geri kalan topraklarını geri almak, devletin ve kurumlarının otoritesini tüm ülke genelinde yaymak amacıyla askeri operasyonların başladığını duyuruyorum." ifadesini kullandı.

Husiler stratejik noktalardaki ilerleyişini sürdürüyor

Hükümet birliklerinin geri çekilmesinin ardından Kızıldeniz'in güney çıkışında yer alan ve stratejik öneme sahip Babülmendep Boğazı'nı ele geçiren Husiler, kıyı hattı boyunca ilerleyişini sürdürüyor.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre Husiler, son 48 saat içinde Yemen'in Taiz kenti yakınlarındaki stratejik tepelerde hükümet güçleri ve yerel birliklere karşı ilerleme kaydetti.

Taiz kenti kuşatma tehlikesiyle karşı karşıya

Husilerin Taiz-Aden yolunun kontrolünü ele geçirmesi durumunda, yüz binlerce sivilin yaşadığı ve binlerce hükümet askerinin konuşlu olduğu Yemen'in en büyük üçüncü kenti Taiz'in fiilen kuşatılması riski bulunuyor.

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