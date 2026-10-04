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Dünya
AA 04.10.2026 10:55

İran Meclis Başkanı: İran'ın sunduğu 7 şart uygulanmadıkça Hürmüz Boğazı açılmayacak

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülkesinin Katar ara buluculuğunda ABD'ye ilettiği teklife ilişkin, "İran'ın sunduğu 7 şart uygulanmadıkça Hürmüz Boğazı açılmayacak." dedi.

İran Meclis Başkanı: İran'ın sunduğu 7 şart uygulanmadıkça Hürmüz Boğazı açılmayacak

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kalibaf, Meclisin basına açık oturumunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'lilerin medyada yer alan açıklamalarının aksine ara bulucular üzerinden İran'a öneride bulunduklarını söyleyen Kalibaf, "Tek taraflı taleplerde bulunma döneminin bittiğini ve İran'ın sunduğu 7 şart uygulanmadıkça Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını bilmeleri gerekiyor." diye konuştu.

Kalibaf, ABD'nin İran'ın kararlılığını iyi bildiğini ve iç kamuoyunda algı oluşturmak için ekonomik baskı ve askeri girişimlere ilave olarak tehdit söylemlerini artırdığını savundu.

Ülkesinin sosyal medyada yer alan tehdit içerikli açıklamalara göre değil gerçeklere göre politika belirlediğini söyleyen Kalibaf, ABD'lilerin yaptığı "çelişkili" açıklamalarının İran halkının zihnini karıştırmayı amaçladığını dile getirdi.

İran heyeti, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında gittiği ABD'de, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin Katar ara buluculuğunda ABD'ye 7 şart sunmuştu.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın şartlarını kabul etmediklerini açıklamıştı.

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İran ABD Hürmüz Boğazı
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