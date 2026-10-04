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Dünya
AA 04.10.2026 13:48

Rusya: Zelenski’ye cevap olarak Ukrayna'daki askeri hedeflere saldırıları artıracağız

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıların artırılacağı yönündeki açıklamasına karşılık Kiev ve Ukrayna'nın diğer bölgelerindeki askeri ve askeri sanayi tesisleri ile bunlarla bağlantılı altyapıya yönelik saldırıların yoğunlaştırılacağını bildirdi.

Rusya: Zelenski’ye cevap olarak Ukrayna'daki askeri hedeflere saldırıları artıracağız

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Zelenski'nin, Rusya'nın Ukrayna'daki insansız hava aracı (İHA) ve füze üretim tesisleri ile Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan altyapıya yönelik saldırılarına karşılık, Rus petrol rafinerilerine saldırıların yoğunlaştırılacağı açıklaması hatırlatıldı.

Rusya'nın Kiev ve Ukrayna'nın diğer bölgelerine yönelik yoğun saldırılarının Ukrayna tarafının eylemlerine karşılık gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, Kiev’in Rusya'daki Devlet Duması seçimlerini saldırılarla engellemeye çalıştığı anımsatıldı.

Açıklamada, seçim komisyonlarına füze ve İHA'larla düzenlenen saldırılarda, 6 sivilin hayatını kaybettiği, 19-20 Eylül'de 1600'den fazla İHA ile Moskova'daki sivil tesislere saldırı girişiminde bulunulduğu ve haziranda St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nun İHA saldırılarıyla engellenmeye çalışıldığı belirtildi.

Ukrayna'nın geçen gece Belgorod'daki yerleşim bölgelerine de "terör niteliğinde" saldırı düzenlediği bilgisi paylaşılan açıklamada, saldırıda ölen ve yaralanan sivillerin bulunduğu, apartmanlar, müstakil evler ve araçların zarar gördüğü kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Zelenski'nin bugünkü açıklamasının ardından Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Kiev ve Ukrayna'nın diğer bölgelerindeki askeri ve askeri sanayi tesisleri ile bunlarla bağlantılı altyapıya yönelik saldırıları artırılacaktır. Ukrayna halkının bunun için yalnızca Kiev rejiminin başındaki kişiyi suçlaması gerekir. Bunun tüm kişisel ve siyasi sorumluluğunu taşıyan kişi Zelenski'dir."

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