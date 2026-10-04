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Dünya
AA 04.10.2026 16:47

Oyuncu Angelina Jolie, soykırımcı İsrail'in Gazze'deki yıkımını paylaştı

ABD'li sinema oyuncusu Angelina Jolie, Google'ın uydu görüntülerine yansıyan soykırımcı İsrail'in Gazze'deki yıkımını paylaşarak, "Google Earth, fiziksel yıkımı sıra dışı açıklıkla ortaya koyuyor. Ancak bunun arasında yaşamanın ne anlama geldiğini, öldürülen ailelere ne olduğunu ve yaşayanlar için hayatın nasıl olduğunu gösteremiyor." dedi.

Oyuncu Angelina Jolie, soykırımcı İsrail'in Gazze'deki yıkımını paylaştı

Jolie, sosyal medya hesabından uydu görüntülerini paylaştığı gönderinin açıklama kısmında, "Şimdi Google Earth'ü açarak Gazze'ye yapılanı görebilirsiniz." ifadesini kullandı.

Mahallelerin enkaz haline geldiğine, ev, okul, üniversite, hastane ve yolların, su ile hijyen sistemlerinin, altyapının yok edildiğine dikkati çeken Jolie, Birleşmiş Milletler uydu analizlerine göre 16 Haziran itibarıyla Gazze'deki altyapının yüzde 82'sinin hasar aldığını belirtti.

Jolie, kış yaklaşırken Gazze nüfusunun yüzde 94'ünün, yani yaklaşık 2 milyon kişinin, barınmaya ve temel ihtiyaçlarını karşılamaya ihtiyaç duyacağını vurguladı.

"Google Earth, fiziksel yıkımı sıra dışı açıklıkla ortaya koyuyor. Ancak bunun arasında yaşamanın ne anlama geldiğini, öldürülen ailelere ne olduğunu ve yaşayanlar için hayatın nasıl olduğunu gösteremiyor." ifadesini kullanan Jolie, insani yardımın Gazze'ye ulaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

Jolie, "Yıkım görülüyor, ihtiyaçlar biliniyor. Önemli olan, şimdi bu ihtiyaçların karşılanıp karşılanmadığı." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü bombardımanların sahada oluşturduğu ağır tahribat, Google Earth'ün güncellenen uydu görüntülerine yansımıştı.

Görüntülerde, daha önce yoğun yerleşimlerin bulunduğu geniş alanların tamamen enkaza döndüğü, binlerce binanın yerle bir edildiği ve mahallelerin haritadan silinerek taş yığını haline geldiği açıkça görülüyor.

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