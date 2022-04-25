Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 sene önce, Nurşen Vatansever, eve dönmek için 42 yaşındaki Fırat K. idaresindeki özel halk otobüsüne bindi.

Vatansever, yanında oturan yolcuya yol vermek istediği sırada şoför ani fren yaptı.

Frenin etkisiyle savrulan kadın yolcu, otobüsün içerisinde yere düştü.

Düşmenin etkisiyle sol kolu ve bileği kırılan Vatansever, acı içerisinde yerde kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Vatansever, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Otobüs şoförünün ani fren yaptığı, Nurşen Vatansever'in frenin etkisiyle savrulduğu anlar otobüsün güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Çalışamaz hale gelince sürücü hakkında suç duyurusunda bulundu

Kolu alçıya alınan Vatansever'in doktor raporunda, basit tıbbi müdahaleyle giderilmeyecek ve hayati fonksiyonlarını orta derecede etkileyecek nitelikte yaralandığı ifade edildi.

Çalıştığı iş yerinden ayrılan ve sonraki süreçte girdiği birkaç iş yerinde de kolundaki ağrılar nedeniyle çalışamayan kadın, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

Bursa 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak' suçlamasıyla dava açılan tutuksuz sanık Fırat K.'nin ehliyetine yargılama sürecinde 3 ay boyunca el konuldu.

Fırat K. ayrıca 3 bin 360 TL de para cezasına çarptırıldı.