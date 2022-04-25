Merkez Eyyübiye ilçesindeki OSB'de bulunan tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

[Fotoğraf: AA]

4 işçi dumandan etkilendi

Fabrikadaki işçiler tahliye edildi, depolardaki malzemeler de işçiler tarafından dışarı taşındı. Bu sırada dumandan etkilenen 4 işçiye ambulansta müdahale edildi.

Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

[Fotoğraf: AA]

Soğutma çalışmaları sürüyor.