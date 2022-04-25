Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 13:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) tekstil fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda ekibin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 4 işçiye ambulansta müdahale edildi.
Merkez Eyyübiye ilçesindeki OSB'de bulunan tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
[Fotoğraf: AA]
4 işçi dumandan etkilendi
Fabrikadaki işçiler tahliye edildi, depolardaki malzemeler de işçiler tarafından dışarı taşındı. Bu sırada dumandan etkilenen 4 işçiye ambulansta müdahale edildi.
Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Soğutma çalışmaları sürüyor.
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