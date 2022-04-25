Hacıahmet Mahallesi Yenibostan Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler en üst kata da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Binanın üst katında yaşayan ve dumandan etkilenen engelli kadın, çevredekiler tarafından evden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerindeki ambulansta yapılan kadın, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Sağlık ekipleri, yangında panikleyen bina sakinlerine de müdahale etti.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle binada hasar meydana geldi.