Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 14:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]
Muğla'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 kişiden 8'i tutuklandı.
Muğla'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 18-24 Nisan'da il genelinde teknik ve fiziki takiple belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonlarda yapılan aramada 3 kilodan fazla uyuşturucu, 4 hassas terazi, 1 tabanca, 1 şarjör, 2 fişek ve 5 bin 425 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 16 kişiden 8'i tutuklandı. 8 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Etiketler: Muğla Narkotik Uyuşturucu
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