Muğla'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 18-24 Nisan'da il genelinde teknik ve fiziki takiple belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda yapılan aramada 3 kilodan fazla uyuşturucu, 4 hassas terazi, 1 tabanca, 1 şarjör, 2 fişek ve 5 bin 425 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 kişiden 8'i tutuklandı. 8 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.