Denizli'de Jandarma ekipleri, Denizli-Çivril ve Denizli-Çal kara yolu ile Denizli-Afyonkarahisar kara yolunda helikopterle denetim yaptı.

Uygulamada, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama ve yakın takip yapan, kara yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerlerde park eden sürücüler tespit edildi.

Kural ihlali yaptığı belirlenen 32 araç sürücüsüne 9 bin 968 lira ceza yazıldı.

Ayrıca denetimlerde 1 araç da trafikten men edildi.