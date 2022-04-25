Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 14:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de helikopter destekli trafik denetimi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Denizli'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen helikopter destekli trafik denetiminde 32 sürücüye 9 bin 968 lira ceza kesildi.
Denizli'de Jandarma ekipleri, Denizli-Çivril ve Denizli-Çal kara yolu ile Denizli-Afyonkarahisar kara yolunda helikopterle denetim yaptı.
Uygulamada, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama ve yakın takip yapan, kara yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerlerde park eden sürücüler tespit edildi.
Kural ihlali yaptığı belirlenen 32 araç sürücüsüne 9 bin 968 lira ceza yazıldı.
Ayrıca denetimlerde 1 araç da trafikten men edildi.
Etiketler: Denetim Denizli Jandarma Genel Komutanlığı Trafik
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