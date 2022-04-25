Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 14:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de aranan 9 kişi yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Nevşehir'de haklarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firari hükümlü yakalandı.
Nevşehir'de Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, son bir hafta içinde, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.S., H.K., M.B., Ö.G., M.Ç., B.U., B.G., A.B., ve F.H.'yi yakaladı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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