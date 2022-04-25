Nevşehir'de Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, son bir hafta içinde, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.S., H.K., M.B., Ö.G., M.Ç., B.U., B.G., A.B., ve F.H.'yi yakaladı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.