Sarıkaya ilçesinde bir kişinin iş yerinde tarihi eser bulundurduğu ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.

Şüpheli S.Ü'nün ev ve iş yerinde yapılan aramada tarihi eser olduğu düşünülen 71 sikke, 6 obje, ok ucu ve yüzük ile dedektör, 3 ruhsatsız av tüfeği, 4 el telsizi, el dürbünü ve kazı malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Ü, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Ele geçirilen malzemeler, Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.