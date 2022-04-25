Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 16:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
[Fotoğraf: TRT Haber]
Başkentte düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Ankara'da uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 262 uyuşturucu, bir hassas terazi, 13 telefon ile 13 SIM kart ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 10 lira ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Ankara Narkotik Uyuşturucu
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