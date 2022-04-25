Ankara'da uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 262 uyuşturucu, bir hassas terazi, 13 telefon ile 13 SIM kart ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 10 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.