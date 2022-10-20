Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 21:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te park halindeyken freni boşalan minibüs 6 araca çarptı
Bilecik'te park halindeyken freni boşalan minibüs sokaktaki 6 araca çarparak durabildi.
Bir sürücü minibüsünü İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak'ta park etti. İddiaya göre freni boşalıp kendiliğinden hareket eden araç sokaktaki 6 araca çarptı.
Kaza sırasında minibüsün çarptığı otomobilden inmek isteyen bir kişi başını araca çarparak yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sokağı trafiğe kapattı.
Kazaya karışan araçlarda hasar meydana geldi. Araçlar, çekiciler yardımıyla kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Bilecik
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