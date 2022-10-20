Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 20:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrasya Tüneli gece trafiğe kapatılacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Avrasya Tüneli, bakım çalışması nedeniyle bu gece saat 00.01 ila 05.00 arasında trafiğe kapalı tutulacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasında da yer alan duyuruya göre, tünelde bu gece planlı bakım çalışması yapılacak.
Tüneli bu kapsamda 00.01-05.00 saatlerinde trafiğe kapalı tutulacak.
Etiketler: Avrasya Tüneli İstanbul Trafik
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