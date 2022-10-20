Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 20:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Elektronik Kelepçe" Sinop’ta kadına şiddeti önledi
Sinop'ta, uzaklaştırma kararı bulunan şiddet mağduru eşine yaklaştığı elektronik kelepçe sayesinde tespit edilen şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent merkezinde bir kişinin şiddet mağduru eşine yaklaştığı elektronik kelepçe uygulamasıyla tespit edildi.
Elektronik kelepçe sayesinde şüpheli kişinin bulunduğu bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
31 mermi ve 2 bıçak ele geçirildi
Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kişi aracının içinde yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlının aracında yapılan aramada 31 mermi ve 2 bıçak ele geçirildi.
Etiketler: Kadına Şiddet Sinop
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