Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 19:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 78 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 78 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında can salı ve lastik botta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen bot ile can salındaki 78 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Etiketler: İzmir Düzensiz Göçmenler
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