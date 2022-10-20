Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 19:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]
Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri kent meydanında şüphelendikleri S.Ç. (38) ve C.B'yi (35) durdurdu.
Bu kişilerin üzerlerinde yapılan aramada 3 parça halinde 1 kilo 747 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Manisa Narkotik Uyuşturucu
Son Haberler
- 19:40
- 19:38
- 19:34
- 19:27
- 19:22
Sıradaki Haber
Ankara'da 21,6 milyon makaron ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz