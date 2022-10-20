İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekiplerce suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Mersin'den yola çıkan bir tır takibe alındı.

Yaklaşık 500 kilometrelik takibin ardından Bala'daki kontrol noktasında durdurulan tırda, tütün köpeği Patik eşliğinde arama yapıldı.

Aramada, 21 milyon 600 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Makaronlara el konuldu, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.