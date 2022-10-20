Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 18:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Küçük çocuk kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Adana’da annesinin kaldırıma bıraktığı çocuk, kamyonet sürücüsünün dikkati sayesinde aracın altında kalmaktan kurtuldu.
Adana’nın Seyhan ilçesinde bir kadın kucağında çocuğuyla kaldırımda yürürken telefonu çaldı. Kucağında çocukla giderken bir taraftan da telefonda konuşan kadın, çocuğunu kaldırıma bıraktı.
Küçük çocuk yolun karşısına geçmek isteyince yoldan geçen kamyonet ani fren yaparak son anda durdu.
O anlar kameraya yansıdı.
Etiketler: Adana Trafik Kazası
Son Haberler
- 19:01
- 18:56
- 18:49
- 18:44
- 18:40
Sıradaki Haber
Karadeniz'de palamut bereketi sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz