Adana’nın Seyhan ilçesinde bir kadın kucağında çocuğuyla kaldırımda yürürken telefonu çaldı. Kucağında çocukla giderken bir taraftan da telefonda konuşan kadın, çocuğunu kaldırıma bıraktı.

Küçük çocuk yolun karşısına geçmek isteyince yoldan geçen kamyonet ani fren yaparak son anda durdu.

O anlar kameraya yansıdı.