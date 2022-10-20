Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 18:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da fabrikada kazan patladı: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde pamuk yağı fabrikasında buhar kazanının patlaması nedeniyle 2 işçi yaralandı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir pamuk yağı fabrikasındaki buhar kazanında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Patlamada 2 işçinin vücudunda yanıklar oluştu. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Patlama nedeniyle fabrikada hasar oluştu.
Etiketler: Hatay İş Kazaları
Son Haberler
- 19:01
- 18:56
- 18:49
- 18:44
- 18:40
Sıradaki Haber
Küçük çocuk kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz