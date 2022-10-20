Çorum'un Sungurlu ilçesinde sabah saatlerinde ilçeye bağlı Hacı Osman köyü yakınlarında H.L. yönetimindeki öğrenci servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

Meydana gelen kazada, serviste bulunan 15 ilkokul öğrencisi ile araç şoförü hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.