Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 19:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çorum'da servis aracı devrildi: 15'i çocuk 16 yaralı
[Fotograf: İHA]
Çorum'un Sungurlu ilçesinde öğrenci servisi kaza yaptı. Kazada 15'i çocuk 16 kişi hafif şekilde yaralandı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde sabah saatlerinde ilçeye bağlı Hacı Osman köyü yakınlarında H.L. yönetimindeki öğrenci servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.
Meydana gelen kazada, serviste bulunan 15 ilkokul öğrencisi ile araç şoförü hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: Çorum Servis Aracı Trafik Kazası
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