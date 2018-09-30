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Beykoz'da selden kurtarılan "Leo" yaşam mücadelesi veriyor

Yağış nedeniyle taşan derede boğulmak üzereyken bir vatandaş tarafından bulunan Leo isimli köpek tedavi altına alındı.

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Beykozda selden kurtarılan &quot;Leo&quot; yaşam mücadelesi veriyor

İstanbul Beykoz'da şiddetli yağış nedeniyle taşan Mahmut Şevket Paşa Deresi'nde boğulmak üzereyken bulunan ve yaşam mücadelesi veren Leo isimli köpek tedavi altına alındı.

Şiddetli yağış nedeniyle taşan Mahmut Şevket Paşa Deresi'nin içinden geçtiği Ali Bahadır Mahallesi'nde Alaattin Atınç isimli vatandaşın köpeği, taşan suların birikmesiyle oluşan gölet üzerinde kayığıyla dolaşarak bölgeyi kontrol eden bir mahalle sakini tarafından, tasması çitlere takılmış halde bulundu.

Sudan çıkarılan ve çok miktarda su yuttuğu anlaşılan Leo isimli köpeğe sahibi ilk müdahaleyi yaparken, havlu yardımıyla kurulanan köpeğin midesine dolan suyu çıkarması için de çaba gösterildi. Bu sırada orada bulunan diğer köpeklerin Leo'ya ayağa kalkması için ilgi gösterdikleri görüldü.

Daha sonra durum veterinere bildirilerek yardım istendi. Bir süre sonra bölgeye ulaşan veterinere teslim edilen Leo'nun midesinin ters döndüğü, içindeki gazın çıkarılması için müdahale edildiği ve ameliyata alınacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: sel, Beykoz, leo, köpek
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