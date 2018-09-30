  • 30 EYLÜL 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 6.071
    EURO 7.049
  • BIST 99956.9
    ALTIN 232.692
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Mardin'de etkisiz hale getirilen terörist sözde lider kadrodan çıktı

Mardin'de etkisiz hale getirilen terörist sözde lider kadrodan çıktı

Mardin Nusaybin'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin örgütün sözde lider kadrosunda yer alan "Medya" kod adlı E.K. olduğu tespit edildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Mardinde etkisiz hale getirilen terörist sözde lider kadrodan çıktı

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Mardin Nusaybin kırsalında teröristleri etkisiz hale getirmek, teröristlerin kullandığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek amacıyla jandarma ve polis operasyon düzenledi.

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "Medya" kod adlı E.K. olduğu açıklandı.

E. K. isimli bölücü terör örgütü PKK mensubunun örgütün sözde lider kadrosunda yer alan üçlü yürütme kurulunun üyesi olduğu, 1992 yılından beri terör örgütünde yer aldığı, birçok terör eylemi içinde aktif rol oynadığı tespit edildi.

Teröristin bölgede faaliyet yürüten en eski terör örgütü mensuplarından olduğu değerlendirildi.

Kaynak: İHA

Etiketler: terör operasyonu, sözde lider kadro, PKK, Nusaybin, medya, Mardin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER