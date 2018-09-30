Şehit Ömer Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Özdemir'in cenazesi, memleketi Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Özdemir'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törenin ardından uçakla Kocaeli Cengiz Topel Havaalanı'na, oradan da kara yoluyla Sakarya'nın Hendek ilçesine götürüldü.
Şehit asker Özdemir için Aktefek Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Karadere Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törende şehidin eşi Yağmur ve annesi Fatma Özdemir ile yakınları gözyaşı döktü.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Özdemir'in naaşı, öğle vakti kılınan namazın ardından tören mangası tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı.
Özdemir'in cenazesi, mahalle mezarlığına defnedildi.
Törene Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Recep Uncuoğlu, Çiğdem Erdoğan Atabek, İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Babası vefat eden şehit Uzman Çavuş Ömer Özdemir'in 1 ay önce 25 yaşındaki Yağmur Özdemir ile evlendiği öğrenildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı.
Kaynak: AA