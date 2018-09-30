Tropik fırtına etkili olmayınca sahiller doldu taştı

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde beklenen tropik fırtına yön değiştirip güneş sıcak yüzünü gösterince, vatandaşlar sahillerdeki kafe ve çay bahçelerine akın etti.

Orta Akdeniz'de oluşan ve Türkiye'nin batı kıyılarında etkili olması beklenen tropik fırtınaya karşı önlemlerini alan vatandaşlar, beklenen olmayınca güneşli günün tadını çıkardı.

Edremit Körfezi'nde vatandaşlar, deniz kenarlarına giderek balık tuttu, çay içip yürüyüş yaptı.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, "Sabahtan beri tüm mahallelerimizi ve kritik bölgeleri dolaştım. Şu ana kadar bölgemizde olumsuzluk yok. Ancak hiçbir fen işleri, zabıta birimleri, temizlik işleri ekiplerimiz başta olmak üzere belediyenin tüm birimleri olası bir fırtına ve aşırı yağışa karşı teyakkuzda bekliyorlar. En ufak bir olumsuzluğa müdahale etmek için ekiplerimiz 24 saat görevdeler" diye konuştu.

Akçay kordonunda annesiyle yürüyüş yapan Mehmet Gürsel Vural, "Gece yağmur yağdı ama fırtına herhalde Türkiye'yi teğet geçecek. Sırf yağmur yağdı. Fırtınayla ilgili hiçbir belirti yok şu anda. Şu anda hava çok güzel. Ceketi bile çıkarttık kısa kollu geziyoruz" dedi.

Saime Vural da, 3 gündür tedbir aldıklarını anlatarak, "İnşallah teğet geçecek. 'Hiç görülmemiş bir fırtına' denildiğinden dolayı 3 gündür tedbir alıyoruz. Balkonlarda bir şey bırakmadık. Kapılar pencereler kapalı" ifadelerini kullandı.

Akçay İskelesi'nde balık tutan Ahmet Çakmak ise, "Fırtına ve yağışı biz de bekliyorduk, hazırlıklarımızı yaptık. Ancak hava güzel olunca fırtınadan değil, şimdi balıktan nasipleniyoruz. Ailece geldik, eğleniyoruz" diye konuştu.

Kaynak: AA