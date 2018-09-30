10 kilogramlık kabak için 12 bin lira ödedi

Bilecik Kızıldamlar köyünde yetiştirilen ve raf ömrü bir sene olan kestane kabağının festivali yapıldı.

Bu yıl 5'incisi düzenlenen Kızıldamlar Kestane Kabağı Festivali'ne Vali Tahir Büyükakın, Belediye Başkanı Nihat Can, bazı ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılara kabağın birçok çeşidinden yapılmış ürünler dağıtıldı, protokol Bilecik halk oyunlarını oynadı.

Programda 10 kilogramlık kabağın açık artırma yoluyla satılması sırasında renkli görüntüler oluştu. Artırmada kabağa 12 bin lira veren Bilecik TSO Başkanı Şükrü Keskin, davetlilerden alkış aldı. Sahneye davet edilen Keskin, istek üzerine çiftetelli oynadı.

Keskin, "Kabağı çok seviyorum. Onun için kabakların tamamını da alabilirim. Bu organizasyonun daha da geniş olması lazım. Kabağımızın Türkiye'nin her tarafında tanıtılması lazım" diye konuştu.

Kaynak: AA