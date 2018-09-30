Hatay'da makilik ve ormanlık alanda yangın

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Alaybeyli Mahallesi mevkisinde, henüz bilinmeyen nedenle tarım alanında başlayan yangın makilik alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 6 arazöz, 3 su tankı ve Hatay Büyükşehir Belediyesine ait 5 itfaiye aracı sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında 2 hektar civarında makilik alan zarar gördü.

Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi ormanlık alanda çıkan yangın da, havadan ve karadan yapılan çalışmalarla söndürüldü.

Yangında yaklaşık 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, bu yıl Hatay, Kilis, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta 157 orman yangını çıktığını söyledi.

Ketmen, orman yangınlarının 88'inin Hatay'da çıktığını aktararak, vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını istedi.

Kaynak: AA