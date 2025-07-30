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Türkiye
AA 30.07.2025 09:17

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'e karşı tur için mücadele edecek

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Polonya'da Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'e karşı tur için mücadele edecek

Krakow kentindeki Reymana Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak.

Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.

İlk maçta sahasında 4-2 mağlup olan siyah-beyazlı futbol takımı, deplasmanda iyi bir reaksiyon göstererek tur için gerekli sonucu almayı hedefliyor.

İlk maçtaki oyun ve skor moralleri bozdu

Beşiktaş'ın Shaktar karşısında turun ilk maçında ortaya koyduğu oyun ve aldığı skor, siyah-beyazlı camiada ve taraftarlarda karamsar bir hava oluşturdu.

Ukrayna ekibine karşı maç boyunca pozisyona girmekte zorlanan "Kara kartal", takım savunmasındaki sorunlarla da zor anlar yaşadı.

Beşiktaş, ilk karşılaşmadaki 4-2'lik yenilginin ardından ikinci maçta tur için önemli reaksiyon göstermek zorunda.

Eksikler

Beşiktaş'ta Shakhtar Donetsk maçı öncesi üç oyuncunun sakatlığı bulunuyor.

Siyah-beyazlı takımda Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş'in sakatlığı sürerken, dizinde ödem bulunan Orkun Kökçü'nün de bugün yapılacak son idmanda durumuna bakılacak ve karşılaşmada forma giyip, giyemeyeceğine karar verilecek.

Öte yandan Rus ekibi Spartak Moskova ile transfer görüşmeleri süren Gedson Fernandes'in de kadroda yer alması beklenmiyor.

Ayrıca Emrecan Uzunhan, Jean Onana ve Alex Oxlade-Chamberlain ise UEFA listesinde yer almadı.

Beşiktaş, nasıl tur atlar?

Beşiktaş'ın 4-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında turu geçebilmek için en az 3 farklı galibiyete ihtiyacı var.

Shakhtar Donetsk karşısında siyah-beyazlı takımın alacağı 2 farklı tüm galibiyetlerde mücadele uzatmalara gidecek.

Öte yandan alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerin yanı sıra tek farklı yenilgilerde ise Ukrayna temsilcisi bir üst tura yükselecek.

Beşiktaş'ın turu geçmesi halinde rakipleri belli

Siyah-beyazlı takımın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'i geçmesi durumunda ise muhtemel rakipleri geçen hafta yapılan kura çekiminde belli oldu.

Beşiktaş, 3. eleme turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Rangers (İskoçya)-Panathinaikos (Yunanistan) eşleşmesinin kaybedeniyle karşı karşıya gelecek.

Rangers, sahasındaki ilk maçta Panathinaikos'u 2-0 yendi.

Beşiktaş elenirse yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek

Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turunda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda devam edecek.

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'e elenirse Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's (İrlanda)-Kalju (Estonya) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

İlk maçta St. Patrick's, Kalju'yu 1-0 mağlup etti.

Üçüncü eleme turunda karşılaşmalar, 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.

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