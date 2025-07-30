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Türkiye
TRT Haber 30.07.2025 08:38

Başkentte termometreler 40 dereceye kadar çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde görülecek yüksek sıcaklıklara karşı uyardı. Ülke genelinde halen mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, pazar gününden itibaren özellikle iç kesimlerde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Başkentte termometreler 40 dereceye kadar çıkacak

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Yurt genelinde halen mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, Pazar  gününden itibaren özellikle iç kesimlerde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının; sahil kesimlerinde 3 ila 6 derece, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu’nun doğusunda 4 ila 8 derece, Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısı ile Karadeniz’in iç kesimlerinde 7 ila 12 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Yüksek hava sıcaklıklarının batı kesimlerde Çarşamba, Doğu kesimlerde ise Cumartesi gününden itibaren azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 'Açık alanlarda bulunmayın' uyarısı

Ankara'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyir etmeye devam ediyor. Başkent Ankara'da bugün termometreler 40 dereceye kadar çıkacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Bazı il merkezlerinde; 26 Temmuz ile 02 Ağustos tarihleri arasında beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: 

Ankara 40, İstanbul 35, İzmir 40, Konya 40, Edirne 40, Bursa 39,  Aydın  43, Muğla 41, Antalya 38, Adana 38, Çankırı 42, Kayseri 40, Sivas 40, Malatya 43, Bayburt 36 ,Erzurum 34, Diyarbakır 45, Şanlıurfa 45, Çorum 41...

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