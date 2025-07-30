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Türkiye
AA 30.07.2025 06:33

Bodrum'da ana su hattı patladı: Yol çöktü, tonlarca su boşa aktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattı patladı. Yolda göçük oluştu, alt yapı hasar gördü.

Bodrum'da ana su hattı patladı: Yol çöktü, tonlarca su boşa aktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattında patlama meydana geldi.

Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'ndeki içme suyu isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlamanın ardından su, caddeye ve bölgedeki sitelerin bahçelerine boşaldı.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerinin bahçelerini temizlemeye çalıştı. İsale hattındaki su kesilirken, belediye ekiplerince onarım çalışması başlatıldı.

Caddede dev bir çukur oluştu

Bodrum'da ana su hattı patladı: Yol çöktü, tonlarca su boşa aktı

Öte yandan, isale hattının patlamasından hemen sonra tonlarca suyun tazyikli şekilde etrafa saçılması cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Hasar oluşan yol ve isale hattında onarım çalışması başlatıldı. Yahşi Mahallesinin bazı kesimlerine bir süre su verilemedi.  

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