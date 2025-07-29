Çekmeköy'de fabrika yangını

Alemdağ Mahallesi Havacılar Caddesi'nde, ormana yakın noktada bulunan sünger fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fabrikadaki kimyasal maddelerin de yanmasıyla alevlerin şiddeti kısa sürede arttı.

Yükselen alevler gece karanlığında birçok ilçeden görüldü, yoğun duman oluştu.

Fabrikanın Taşdelen mesire alanı, at çiftliği ve sitelere yakın konumda yer almasına karşılık itfaiye ekipleri, alevlerin bu bölgelere sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

Trafo sisteminde de patlamalar meydana gelirken, çevrede elektrik kesintisi yaşandı.

İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, elyaf-sünger fabrikasında yangın çıktığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Çekmeköy İlçesi Alemdağ Mahallesi’nde bulunan elyaf - sünger fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında ölen ya da yaralanan olmamıştır."