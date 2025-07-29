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Türkiye
AA 29.07.2025 17:23

Hava sıcaklığı Tokat'ta 47, Amasya'da 45 dereceye ulaştı

Hava sıcaklığı Tokat'ta 47, Amasya'da ise 45 derece ölçüldü.

Hava sıcaklığı Tokat'ta 47, Amasya'da 45 dereceye ulaştı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Tokat'ta hava sıcaklığı 47 dereceye ulaştı.

Kentte etkili olan hava sıcaklığı nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Tokatlılar, ağaç gölgeleri ile park ve bahçelerde vakit geçirerek serinlemeye çalıştı.

Sıcaklıklar 23 ilde 40 dereceyi aştı
Sıcaklıklar 23 ilde 40 dereceyi aştı

Tokat Valiliği ve Belediye de vatandaşlara güneşte uzun süre kalmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Amasya

Amasya'da da sıcak hava etkisini sürdürüyor.

​​​​​​​Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte termometreler 45 dereceyi gösterdi.

Sıcaktan korunmak isteyenler Yavuz Selim Meydanı ve Şehzadeler Gezi Yolu'ndaki yeşil alanlarda, parklarda, bazıları da ise gölgelik alanlarda vakit geçiriyor.

Bazı vatandaşlar ise Taşova ilçesinde bulunan Borabay Gölü Tabiat Parkı'na gidiyor.

Şehrin ana cadde ve sokaklarında insan ve araç trafiğinin sakin olduğu görüldü.

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