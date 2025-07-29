Kaza sırasında kapısı açılan otomobilden atladı

Alınan bilgiye göre, Damla Ö. idaresindeki 01 DBK 12 plakalı otomobil ile Mustafa K.T'nin kullandığı 01 KS 042 plakalı otomobil, Saimbeyli Caddesi'nde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kapısı açılan otomobilden atlayan sürücü Mustafa K.T. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, kaza anı ve sürücünün araçtan inerek uzaklaşması, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

"Sıkışmaktansa atlamayı tercih ettim"

Kaza sonrası Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücü Mustafa Kemal Tur, o anları anlattı. Tur, aracı ile kendi şeridinde ilerlediğini söyleyerek, "Önümdeki araç aniden çıkınca çarpıştık. Araca güvenmediğim için sıkışmaktansa atlamayı tercih ettim. Emniyet kemerim takılıydı ama çarpmanın etkisiyle fırlamış olabilirim. Kafamı yere çarptım, şişlik oluştu ama çok şükür ciddi bir sorunum yok. Karşı tarafla konuştuk, hasar karşılanacak. Hepimize geçmiş olsun" dedi.