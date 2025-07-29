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Türkiye
AA 29.07.2025 16:09

İstanbul'da sıcaktan bunalanlar sahillerde vakit geçirdi

İstanbul'da yaşayanlar, sıcak hava nedeniyle sahiller, plajlar ve parklarda serinlemeye çalıştı.

İstanbul'da sıcaktan bunalanlar sahillerde vakit geçirdi

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklardan bunalan İstanbullular, sahillerde denize girmeyi tercih etti.

Vatandaşlar, parklarda bulduğu gölgeliklerde ve ağaç altında vakit geçirdi.

Avrupa Yakası'nda, Bebek semtine gelen bazı vatandaşlar, İstanbul Boğazı'nda yüzerek serinlemeye çalıştı.

Denizden çıkanlar sahilde güneşlenirken, bazı vatandaşlar Bebek Parkı'nda gölgelik alanlardaki banklar ile kamp sandalyelerinde dinlendi.

Bakırköy Florya Güneş Plajı'nda yaşanan yoğunluk dronla görüntülendi.

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