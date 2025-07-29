Açık 38.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 29.07.2025 15:07

Giresun'da yaylada çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü

Giresun'un Dereli ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Giresun'da yaylada çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü

Kümbet yaylasındaki Şıhobası'nda komşu iki aile arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Haşim Gençalioğlu (75), tabancayla Mustafa (65) ve eşi Ayşe Kırömeroğlu (63) ile oğlu S. Kırömeroğlu'na (27) ateş etti.

S. Kırömeroğlu da tabancayla Gençalioğlu'na karşılık verdi.

Olayda Haşim Gençalioğlu, Mustafa ve eşi Ayşe Kırömeroğlu hayatını kaybetti.

Yaralanan S. Kırömeroğlu ise kaldırıldığı Dereli İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayda hayatını kaybeden 3 kişinin cesetleri savcılığın incelemesinin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma tarafından obada yaşanabilecek olumsuzlara karşı geniş güvenlik önlemi alındı.

Olayda yaralanan S. Kırömeroğlu ise Dereli Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahale sonrası Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

S. Kırömeroğlu'nun genel sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

ETİKETLER
Giresun
Sıradaki Haber
Sıcaklıklar 23 ilde 40 dereceyi aştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:19
Çatalca'da iş makinesi atık su alanına düştü: Operatörünü kurtarma çalışmaları sürüyor
16:10
İstanbul'da sıcaktan bunalanlar sahillerde vakit geçirdi
16:10
IMF Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
16:06
Almanya’da bir helikopter düştü
15:57
NEXT Sosyal 500 bininci üyeye özel hediye verecek
15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Yıldırım'ın ailesine başsağlığı mesajı
Su altındaki biyolojik ışıma "biyolüminesans", Kızıldeniz'de "balıkgözüyle" kayıt altına alındı
Su altındaki biyolojik ışıma "biyolüminesans", Kızıldeniz'de "balıkgözüyle" kayıt altına alındı
FOTO FOKUS
Otomobilin motor bölümüne giren kedi 3 şehir gezdi
Otomobilin motor bölümüne giren kedi 3 şehir gezdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ