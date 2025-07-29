Otomobilin motor bölümüne giren kedi 3 şehir gezdi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 arkadaş, Batman'a gitmek üzere yola çıktı. Tatvan'dan ayrıldıktan yaklaşık 30 kilometre sonra araçtan gelen kedi sesini fark eden 3 arkadaş aracı yol kenarına çekti. Kendi imkanlarıyla kedinin yerini bulmaya çalışan şahıslar, en yakın sanayiye giderek yardım istedi.

3 şehir gezen kedi günün sonunda annesine kavuştu

Aracın kaldırılmasıyla yavru bir kedinin alt bölümdeki boşluklara sıkıştığı tespit edildi. Ustaların dikkatli müdahalesiyle kurtarılan kedi, aracın içine alınarak ekmek ve suyla beslendiProgramlarına devam etmek zorunda olan üç arkadaş, yavru kediyi doğaya bırakmak yerine onu da yanlarına alarak örnek bir duyarlılık gösterdi. Bitlis, Siirt ve Batman illerindeki programlarını kediyi de yanlarında götürerek tamamlayan arkadaşlar, daha sonra kediyi annesine kavuşturmak için yeniden Tatvan'a döndü.

Geceyi başka bir şehirde geçirmeyi planlayan ancak kedi için rotasını değiştiren ekip, yavruyu araca girdiği düşünülen noktaya götürerek annesiyle buluşturdu. Anne ve yavru kedinin kavuşmasına tanıklık eden üç arkadaş, içleri rahat bir şekilde olay yerinden ayrıldı.