Açık 38.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 29.07.2025 14:12

Otomobilin motor bölümüne giren kedi 3 şehir gezdi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir yavru kedi otomobilin motor bölümüne girdi. Bir süre sonra fark edilen kedi, mahsur kaldığı yerden çıkarıldı. Minik yavru, 3 şehir gezdikten sonra annesine kavuştu.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 arkadaş, Batman'a gitmek üzere yola çıktı. Tatvan'dan ayrıldıktan yaklaşık 30 kilometre sonra araçtan gelen kedi sesini fark eden 3 arkadaş aracı yol kenarına çekti. Kendi imkanlarıyla kedinin yerini bulmaya çalışan şahıslar, en yakın sanayiye giderek yardım istedi.

3 şehir gezen kedi günün sonunda annesine kavuştu

Aracın kaldırılmasıyla yavru bir kedinin alt bölümdeki boşluklara sıkıştığı tespit edildi. Ustaların dikkatli müdahalesiyle kurtarılan kedi, aracın içine alınarak ekmek ve suyla beslendiProgramlarına devam etmek zorunda olan üç arkadaş, yavru kediyi doğaya bırakmak yerine onu da yanlarına alarak örnek bir duyarlılık gösterdi. Bitlis, Siirt ve Batman illerindeki programlarını kediyi de yanlarında götürerek tamamlayan arkadaşlar, daha sonra kediyi annesine kavuşturmak için yeniden Tatvan'a döndü.

Otomobilin motor bölümüne giren kedi 3 şehir gezdi

Geceyi başka bir şehirde geçirmeyi planlayan ancak kedi için rotasını değiştiren ekip, yavruyu araca girdiği düşünülen noktaya götürerek annesiyle buluşturdu. Anne ve yavru kedinin kavuşmasına tanıklık eden üç arkadaş, içleri rahat bir şekilde olay yerinden ayrıldı.

ETİKETLER
Bitlis
Sıradaki Haber
Yangına su taşırken hayatını kaybedenlerin kazadan önceki görüntülerine ulaşıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:52
Ulaştırma ve Altyapı dergisinin ikinci sayısı "Ulaştırma Sistemlerinde Sürdürülebilirlik" çıktı
14:37
Yerel Kalkınma Hamlesi'nde yatırım öncelikleri açıklandı
14:34
Sıcaklıklar 23 ilde 40 dereceyi aştı
14:33
Sesin gücünü TRT Akademi ile keşfedin
14:16
Rekorlarının kırıldığı yaz aylarında sıcak çarpmalarına karşı dikkat
13:33
EKAP'ın yeni versiyonu tanıtıldı
Karabük'te orman işçilerinin alevlerle mücadelesi sürüyor
Karabük'te orman işçilerinin alevlerle mücadelesi sürüyor
FOTO FOKUS
Otomobilin motor bölümüne giren kedi 3 şehir gezdi
Otomobilin motor bölümüne giren kedi 3 şehir gezdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ