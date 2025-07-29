Beykoz'da işaret fişeği ile ormanı yakan şüpheli tutuklandı

Çubuklu Mahallesi Dedeoğlu Caddesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam çıkan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangına ilişkin gözaltına alınan A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, polis eşliğinde Beykoz Adliyesine sevk edildi.

Savcılıkça alınan ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli tutuklandı.

"Amacım bilinçli olarak yangın çıkarmak değildi, pişmanım"

Emniyetteki beyanında, gemide çalışan babasının son kullanma tarihi geçen işaret fişeğini eve getirdiğini, ablasının merak etmesi üzerine internetten nasıl patlatıldığını incelediklerini ve balkonda patlattıklarını ancak düştüğünde söneceğini düşündüğü belirten A.A'nın, "Ormanlık alana isabet etti, düştüğü yerde alevler büyüdü. 112 Acil Servisi 6 kere aradım. Olay yerine intikal edildiğini söylediler. Yangın yerine giderek tüple müdahalede bulunduk, olay yerinden ayrılırken yangın azalmıştı. Benim buradaki amacım bilinçli olarak yangın çıkarmak değildi. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Beykoz'da dün akşam saat 20.59 sıralarında Çubuklu Mahallesi Dedeoğlu Caddesi'ndeki ormanlık alanda aydınlatma fişeğinden kaynaklı çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüş, işaret fişeğinin geldiği yeri belirleyen ekipler A.A'yı gözaltına almıştı.

Şüpheli, kullandığı işaret fişeğini de görevlilere teslim etmişti.