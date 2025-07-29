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Türkiye
AA 29.07.2025 20:54

THY uçağının iniş takımlarında arıza

Türk Hava Yollarının (THY) TK2430 sefer sayılı İstanbul-Antalya uçuşunu gerçekleştiren uçağın iniş takımlarından duman çıkması nedeniyle yolcular tahliye edildi.

THY uçağının iniş takımlarında arıza

THY'den yapılan açıklamada, TC-LKF tescilli Boeing 777 uçağının Antalya'da piste normal iniş yapmasının ardından taksi yolunda iniş takımlarında duman görülmesi üzerine itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini kaydetti.

İtfaiye ekiplerinin tavsiyesi doğrultusunda tedbiren acil durum tahliyesini sağlayan slide açılarak yolcuların uçaktan indirildiğini belirten Üstün, şu bilgileri paylaştı:

"Yolcularımızın tahliyesi vakitlice gerçekleştirilmiş, herhangi bir yaralanma olmamıştır. İlgili seferin dönüş uçuşu için ilave sefer planlanmış olup, uçağın teknik incelemeleri yetkili ekiplerimizce başlatılmıştır. İlk incelemede dumanın hidrolik borusunda oluşan teknik bir arızadan kaynaklandığı görülmüştür."

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Antalya İstanbul THY İtfaiye
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