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Türkiye
AA 30.07.2025 06:29

Bursa'da fabrika yangını

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir tekstil fabrikasının depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında dumandan etkilenen bir işçi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da fabrika yangını

Süleymaniye Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Havaalanı Caddesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, kumaş ve boya kimyasallarının bulunduğu bölümde meydana gelen yangına müdahale etti.

Kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.

Yangın sırasında dumandan etkilenen fabrika işçisi Mehmet Emin T. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'da fabrika yangını

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